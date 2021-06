Les coulisses de la visite d’Ismaël Haniyeh au Maroc

Une source autorisée a tenu à souligner que la visite qu’Ismaël Haniyeh, chef du Mouvement Hamas, effectue depuis ce mercredi au Maroc ne revêt aucun caractère officiel.

Le fait que Haniyeh ait été reçu par Saâeddine El Othmani, patron du parti islamiste, entre dans le cadre des rencontres habituelles qu’échangent les partis politiques marocains avec leurs homologues du Proche-Orient ou d’ailleurs de par le vaste monde, a également précisé la même source.

Cependant, bien que le Hamas ait critiqué la réouverture du Bureau de liaison israélien à Rabat et la reprise des relations diplomatiques entre le Royaume et l’Etat hébreu, le chef de son Bureau politique est bel et bien au Maroc et participera à plusieurs rencontres avec des dirigeants de partis politiques nationaux.

Quoi qu’il en soit, le Maroc a toujours défendu la cause palestinienne, soutient toujours les Palestiniens dans leur lutte légitime et promeut des solutions pacifiques et justes ne lésant point leurs droits, a poursuivi notre source.

Pour rappel, le roi Mohammed VI avait eu un entretien téléphonique avec le président de l’Autorité palestinienne, suite à la reprise des relations diplomatiques entre Rabat et Tel Aviv. Le Souverain y a réitéré à Mahmoud Abbas le soutien inconditionnel du Maroc concernant la cause palestinienne, un soutien indéfectible ne sachant connaître un quelconque changement.

Le roi Mohammed VI a également rappelé au chef de l’Autorité palestinienne que le Maroc a toujours prôné la solution de deux Etats et oeuvre afin que cette solution de consensus au conflit palestino-israélien se concrétise grâce à des négociations directes entre les deux parties.

Rappelons, par ailleurs, que le Souverain, Président du Comité Al-Qods, avait précédemment donné ses Hautes instructions pour l’envoi d’aides humanitaires d’urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et de la Bande de Gaza. Ces aides étaient constituées de 40 tonnes de produits alimentaires de haute nécessité, ainsi que de médicaments, de soins d’urgence et de couvertures.

Larbi Alaoui