Les conséquences directes de la crise entre la RAM et ses pilotes 

Le bras de fer entre la RAM et ses pilotes ne semble pas prêt de s'estomper. La compagnie nationale a encore annoncé l'annulation de vols prévus ce mardi. Et cette fois, c'est un record.

Les raisons exactes de la contestation des pilotes? Ces derniers réclament de ne plus travailler lors de leurs jours de repos, mais aussi et surtout, ils veulent des augmentation de salaires qui peuvent aller jusqu’à 30.000 DHS. La compagnie, qui souhaitait investir dans l’avenir concernant sa flotte, se retrouve dans une impasse sans précédent. Les pilotes, influencés par une poignée de leaders, n’ont visiblement pas l’intention de lâcher du lest…et ce sont les passagers qui en font les frais.

Il y a longtemps qu’une crise pareille n’avait pas touché la Royal Air Maroc de plein fouet. Et ce qui aggrave encore plus les choses, c’est que ce mouvement de grève des pilotes tombe en pleine période de vacances.