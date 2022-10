Les conseils d’un think-tank pour la montée en puissance de l’agriculture marocaine

Le think-tank du Groupe Diana Holding, ID3, a rendu public un policy paper recommandant cinq lignes de force afin d’organiser la montée en puissance du secteur agricole marocain.

Il s’agit de mobiliser les parties prenantes pour structurer la filière agricole, d’expérimenter en renforçant les partenariats d’innovation avec les universités et centres de recherche, d’analyser en consolidant les bonnes pratiques internationales et les innovations techniques, de réduire le gaspillage alimentaire et de neutraliser l’impact des cultures sur l’environnement en se réinterrogeant sur les choix des cultures, précise ID3 dans ce rapport intitulé « Post-pandémie, stress hydrique et transition écologique: quelle transition agricole pour le Maroc ? ».

Pour anticiper l’avenir et garantir une souveraineté alimentaire, cette étude, publiée sous la direction d’Estelle Forget, experte internationale en développement durable, et avec la collaboration de Jean-Marie Samson, ingénieur agronome, préconise une nouvelle approche qui repose sur certains piliers.

Il est question de favoriser l’innovation et l’intelligence collective, de stopper le gaspillage alimentaire en sensibilisant les consommateurs, de renforcer les partenariats régionaux et de s’inspirer des bonnes pratiques internationales.

Acteur majeur de l’industrie agro-alimentaire, Diana Holding consolide et développe sa présence au Maroc depuis plus de 60 ans. Ce groupe agroalimentaire de référence occupe le 7ème rang dans le classement des plus importants groupes privés au Maroc, avec un chiffre d’affaires consolidé de près de 4 milliards de dirhams (MMDH) en 2021 et 7.500 emplois directs.

Diana Holding concrétise sa volonté de se positionner en tant qu’acteur du monde des idées, à travers la création de son Think-Tank ID3. Ce laboratoire d’idées pluridisciplinaires est dédié aux secteurs relevant de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie.