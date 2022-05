Les conseils d’un ex-membre de Daech aux jeunes marocains (VIDEO)

Un ancien détenu, ayant été incarcéré pour son implication dans des affaires de terrorisme, a fait de troublantes révélations, sur son intégration dans les rangs du prétendu « Etat islamique », Daech, avant de reconsidérer ses positions et d’annoncer son repentir pendant la période de sa peine d’emprisonnement.

Dans une déclaration à Le Site info, en marge d’une rencontre de communication organisée par la Délégation générale de l’Administration pénitentiaire et de la Réinsertion, ce vendredi, Abdallah El Youssoufi a relaté l’histoire de son ralliement à la pensée extrémiste. Ceci, quant il était étudiant à l’Institut de l’enseignement originel et, aussi, à sa lecture, dans la bibliothèque de ce dernier, d’ouvrages faisant l’apologie, entre autres, du « Jihad » et de la lutte armés, dont il n’a pas appréhendé la compréhension des contenus, d’après ses dires.

Et d’ajouter que cela ne s’est pas arrêter là, mais qu’il s’est ouvert aux courants de l’étranger les plus radicaux, particulièrement ceux qui croient au « Jihad » et prônent l’extrémisme. Par conséquent, a-t-il précisé, il a été amené à penser avoir trouvé les réponses aux questions qui le taraudait.

Ayant alors été convaincu par les thèses desdits courants, Abdallah El Youssoufi s’est rendu d’abord en Tunisie. Et de ce pays, il s’est rallié à l’organisation terroriste islamiste, Al-Qaïda, et a pleinement participé à des activités criminelles.

Il s’est depuis investi comme activiste dans les rangs de l’organisation terroriste précitée avant de se tendre des nombreuses contradictions entre les pensées extrémistes et leur application pratique, selon lui. Et dans la vidéo ci-dessous, en plus de ses révélations, Abdallah El Youssoufi prodigue de précieux conseils aux jeunes qui seraient de potentielles victimes d’embrigadement au sein de telle ou telle organisation terroriste.

L.A.