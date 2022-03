Les confessions de Sanae Akroud sur son divorce font réagir la Toile (VIDEO)

Sanae Akroud a confirmé avoir divorcé du père de ses enfants, l’acteur Mohamed Marouazi, après dix ans de mariage.

Invitée à l’émission «Aâlam Chahrazad» sur M24, l’actrice s’est confiée sur sa relation avec son désormais ex-mari. «Nous avons pris la décision de divorcer après une longue réflexion. Nous sommes toujours aussi proches. Nous ne sommes plus unis par les liens du mariage, certes, mais Mohamed est toujours mon meilleur ami, mon confident. Nous nous aimons encore et notre relation ne sera jamais rompue», a expliqué Sanae.

Et d’ajouter : «Je n’imagine pas ma vie sans Mohamed. Les divorces ne se ressemblent pas et le notre s’est déroulé dans des conditions si sereines. L’institution du mariage me pesait parce qu’elle est tellement fatigante».

Concernant l’annonce du divorce qu’elle a faite sur ses réseaux sociaux, Sanae Akroud a souligné : «Parmi les conditions du mariage est l’annonce publique. C’est le cas également du divorce. Je devais annoncer la fin de mon mariage. Si Mohamed est aperçu en compagnie d’une autre femme, les gens vont croire qu’il me trompe. Il fallait donc que je tire les choses au clair».

L’interview de Sanae Akroud a fait le tour de la Toile et ses confessions sur son divorce ont fait réagir les internautes qui ont loué la maturité de l’actrice et de son ex-mari. Plusieurs ont d’ailleurs appelé les couples divorcés à en prendre exemple afin de mieux gérer leur séparation.

H.M.