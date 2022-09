Les confessions de Chorouk Chelouati sur son mariage

Chorouk Chelouati n’est plus un cœur à prendre. L’ancienne Miss Arab World s’est mariée et a préféré garder son union secrète avant de l’annoncer publiquement sur une story Instagram.

Invitée à l’émission «Maâ Noujoum », diffusée sur la chaîne émiratie «Al Aan », Chorouk a confié que l’heureux élu n’est pas Marocain et qu’il porte deux nationalités arabes. «Je préfère que son identité ne soit pas connue, du moins pour l’instant», a souligné la jeune femme.

Elle a également confié avoir passé sa lune de miel entre la Suisse Et Abu Dabi.

Pour rappel, l’ex-Miss Arab World s’était rendue en juin dernier à Bruxelles pour assister à la consécration de Miss Monde 2022, lors d’une grande cérémonie à laquelle ont assisté de très nombreuses célébrités et dont l’animation a été confiée au journaliste marocain Rachid Allali.

Et Chorouk Chelouati a partagé avec ses fans et followers, via son compte Instagram », les instants de l’hommage qui lui a été rendu, avec le commentaire suivant: « Je suis très fière de cet hommage de Miss Monde 2022, fruit d’un travail sérieux et responsable qui m’incitera à présenter le meilleur de ce que je peux offrir »

H.M.