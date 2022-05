Les condoléances du roi Mohammed VI au président Macky Sall

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président du Sénégal, Macky Sall, suite au décès de onze nouveau-nés dans l’incendie qui a ravagé le service de néonatalogie de l’hôpital de Tivaouane.

Dans ce message, le Souverain dit avoir appris avec « une vive émotion » la triste nouvelle du décès de onze nouveau-nés dans cet incendie, adressant au Président sénégalais, aux mamans et familles endeuillées et au peuple sénégalais, en cette douloureuse circonstance, Ses sincères condoléances et l’expression de sa profonde compassion.

M.S. (avec MAP)