Les condoléances du roi Mohammed VI au président chinois

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI a dressé un message de condoléances au président de la République Populaire de Chine, Xi Jinping, suite au décès de l’ancien chef d’État chinois Jiang Zemin.

Dans ce message, le Souverain dit avoir appris avec une profonde affliction le décès de l’ancien président chinois Jiang Zemin, exprimant à Jinping, et à travers lui, à la famille du défunt et au peuple chinois ami, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion.

Le roi déplore à cette occasion la disparition d’un grand homme d’État ayant contribué à la marche de développement de son pays pour lui assurer une place de choix sur la scène internationale.

S.L.