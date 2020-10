Les condoléances du roi Mohammed VI à la famille du gardien de prison tué

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Lahbib Herrass, le fonctionnaire qui a été victime d’un acte criminel abject lors de l’accomplissement de son devoir professionnel à la prison locale de Tiflet 2.

Dans ce message, le Souverain dit avoir appris avec une « profonde affliction et une forte indignation la nouvelle tragique de la mort du défunt Lahbib Herrass lors de l’accomplissement de son devoir professionnel à la prison locale de Tiflet 2 ».

En cette douloureuse circonstance, le roi exprime, aux membres de la famille du regretté et à travers eux à leurs proches, à l’ensemble de ses collègues et à sa grande famille à la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort.

Le Souverain condamne cet acte criminel abject dont a été victime ce fonctionnaire innocent, affirmant que le défunt est connu pour son sérieux, son sens de responsabilité, son abnégation et dévouement, ce qui lui a valu le respect de ses collègues et responsables.

Le roi salue, à cette occasion, les grands sacrifices consentis par les fonctionnaires et membres des différents services, ainsi que les forces sécuritaires pour accomplir leur devoir professionnel, national et humain consistant à préserver la sûreté et la sécurité de la Patrie et des citoyens.

Tout en partageant les sentiments de tristesse de la famille du défunt suite à cette douloureuse perte, le Souverain prie le Très-Haut d’entourer le regretté de Sa miséricorde et de l’agréer dans Ses vastes paradis parmi les martyrs.

“Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint : Certes nous sommes à Dieu et c’est à Lui que nous retournerons”. Véridique est la parole de Dieu.

S.L. (avec MAP)