Les condoléances du roi Mohammed VI à la famille de Tayeb Bencheikh

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de feu Tayeb Bencheikh, décédé lundi à Rabat à l’âge de 81 ans.

En cette douloureuse circonstance, le souverain exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à ses amis et à sa famille politique, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, mettant en avant les qualités humaines du regretté, connu pour sa compétence et son abnégation dans les différentes hautes responsabilités qu’il a assumées, ainsi que sa loyauté au trône alaouite et son ferme attachement aux constantes et valeurs sacrées de la oumma.

Le roi implore le Tout-Puissant, en ce mois sacré de Ramadan, d’accorder patience et réconfort à la famille du défunt et de rétribuer amplement le défunt pour les nobles actions qu’il a réalisées au service de sa patrie et de l’accueillir en son vaste paradis parmi les vertueux.

S.L. (avec MAP)