Les condoléances du roi Mohammed VI à la famille de Hassan Mégri

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l’artiste feu Hassan Mégri, décédé dimanche à l’âge 77 ans, des suites d’une longue maladie.

Dans ce message, le Souverain exprime aux membres de la famille du regretté, et à travers eux à l’ensemble de ses amis et ses fans, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition de ce brillant artiste, membre fondateur du groupe musical les “Frères Mégri”, qui a contribué à l’enrichissement de la chanson marocaine moderne, grâce à son style musical qui s’est distingué au fil des générations aux niveaux national et international.

En partageant la peine avec la famille du regretté, le roi implore le Tout-puissant d’accorder patience et réconfort à ses proches et de rétribuer amplement le défunt pour les nobles actions artistiques qu’il a réalisées au service de sa patrie et de l’accueillir parmi les saints et les vertueux.

S.L. (avec MAP)