Les condoléances du roi Mohammed VI à la famille de feu Hassan El Glaoui

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu l’artiste peintre, Hassan El Glaoui.

“Nous avons appris avec une profonde affliction la nouvelle du décès de l’artiste peintre Hassan El Glaoui, que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde”, souligne le message royal.

En cette douloureuse circonstance, le roi exprime aux membres de la famille, aux amis et admirateurs du défunt, ses vives condoléances et sa sincère compassion, suite à la perte de l’un des pionniers et fondateurs des arts plastiques contemporains au Maroc, ayant contribué à l’émergence de cet art dans le Royaume, et qui a laissé dernière lui un héritage artistique riche et exemplaire, reconnu à l’échelle internationale et suscitant une grande admiration et estime au Maroc et à l’étranger.

Le roi prie le Tout-puissant de rétribuer amplement le défunt pour ses bonnes oeuvres, de l’accueillir dans Son vaste paradis et d’accorder à sa famille patience et réconfort.

