Les condoléances du roi Mohammed VI à la famille d’Ahmed Badouj

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de feu Ahmed Badouj. Dans ce message, le roi affirme avoir appris avec une profonde émotion le décès de l’artiste Ahmed Badouj.

En cette triste circonstance, le Souverain exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à l’ensemble de ses proches et amis, ainsi qu’à sa grande famille artistique nationale, ses vives condoléances et sa sincère compassion, suite au décès de l’un des pionniers du théâtre et cinéma amazighs de notre pays, et l’une des figures ayant contribué remarquablement en faveur au patrimoine artistique amazigh.

Dans ce message, le roi implore le Tout-Puissant d’accorder à la famille du défunt et ses proches patience et réconfort, de rétribuer amplement le défunt des services qu’il a rendus à sa patrie et à son art, l’entourer de sa sainte miséricorde et de l’accueillir dans son vaste paradis.

S.L. (avec MAP)