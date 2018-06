Les condoléances de Mohammed VI à la famille du défunt général de brigade Abderrahmane Lahrizi

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du défunt général de brigade Abderrahmane Lahrizi.

“Nous avons appris avec une grande peine et une profonde affliction la triste nouvelle du décès du général de brigade Abderrahmane Lahrizi, que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde”, affirme le message.

En cette douloureuse circonstance, “Nous vous exprimons, et à travers vous à l’ensemble de la famille et des proches du défunt, les vives condoléances et les sincères sentiments de compassion à la suite de cette perte cruelle, inscrite dans le destin imparable de Dieu, implorant le Très haut d’accueillir le défunt dans Son vaste paradis parmi les vertueux”, ajoute le message royal rendant hommage aux nobles qualités humaines du défunt, à son patriotisme sincère, à son dévouement et à son abnégation dans l’accomplissement des différentes missions et responsabilités qui lui ont été confiées, ainsi qu’à son fidélité et son indéfectible attachement au glorieux trône alaouite.

Le roi prie le Très Haut de rétribuer amplement le défunt pour les nobles services rendus à la nation et d’accorder à sa famille patience et réconfort.