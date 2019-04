Les condoléances de Mohammed VI à la famille d’Abdellah El Amrani alias “Bakha”

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l’ancien international feu Abdellah El Amrani, décédé dimanche à l’âge de 75 ans.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une grande affliction la triste nouvelle du décès de feu El Amrani, exprimant aux membres de la famille du regretté et à leurs proches, et à travers eux à l’ensemble de ses amis, à ses fans et à sa famille sportive nationale, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion.

Le Souverain implore également le Très-Haut d’entourer le défunt de Sa miséricorde, de l’accueillir dans Son vaste paradis et d’accorder patience et consolation à sa famille.

Né en 1946 au Maroc, Bakha évoluait au poste de défenseur avec les Lions de l’Atlas et avec l’AS FAR.

Avec l’équipe du Maroc, il a figuré dans le groupe des sélectionnés lors de la Coupe du monde de 1970. Lors de ce Mondial, il avait joué deux matchs, contre le Pérou et l’Allemagne. Il a également participé aux JO de 1972.

S.L. (avec MAP)