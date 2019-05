Les condoléances de Mohammed VI à la famille d’Abdellah Amrani

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l’acteur Abdellah Amrani, décédé mardi à Marrakech, à l’âge de 78 ans.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une grande affliction la triste nouvelle de la disparition de l’acteur Abdellah Amrani, en ces jours du mois sacré de Ramadan.

En cette douloureuse circonstance, le roi exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à sa famille artistique, ses amis et ses fans, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, suite à la perte de l’un des piliers de l’art dramaturge au Maroc, connu pour ses compétences et sa modestie, et qui est resté aussi fidèle à son art engagé tant au niveau du théâtre que de la télévision.

Le Souverain implore le Tout-puissant d’accorder patience et réconfort à la famille de l’acteur Abdellah Amrani et de rétribuer amplement le défunt pour les nobles actions qu’il a réalisées au service de sa patrie et de l’accueillir parmi les saints et les vertueux.

S.L. (avec MAP)