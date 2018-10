Les condoléances de Mohammed VI à la famille Ben Dahman

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l’artiste peintre feu Abdelbassit Ben Dahman.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à l’ensemble de ses proches et amis, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition de cet artiste peintre créatif qui a contribué durant plusieurs décennies à enrichir le patrimoine artistique national et à consolider sa présence et son rayonnement à l’intérieur du pays comme à l’étranger.

Le roi implore le Très-Haut d’agréer le défunt en son vaste paradis et d’accorder à ses proches patience et réconfort.