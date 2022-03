Les conditions du retour à la vie normale, selon Pr Ibrahimi

Le Professeur Azeddine Ibrahimi, membre du Comité technique et scientifique, a appelé à la nécessité d’apprendre à vivre avec la pandémie de la covid-19.

Via une publication sur sa page officielle Facebook, le directeur du laboratoire de biotechnologie à la faculté de médecine et de pharmacie, de Rabat, a assuré que « nous aurions tort de ne pas savoir vivre avec le coronavirus, comme nous l’avions déjà fait avec d’autres maladies et d’autres virus ».

Et de poursuivre qu’il est de notre devoir de tenir à la vie et à nous ouvrir au monde, surtout après que le Maroc a prouvé sa capacité à lutter contre la crise sanitaire. « Nous devons être prêts à assurer nos acquis et notre confiance et ce, après avoir su prouver que nous sommes capables d’affronter d’autres développements de la pandémie », a précisé Pr Ibrahimi.

De même que le membre du Comité technique et scientifique a appelé à l’allègement des conditions d’entrée au Maroc, comme l’ont fait d’autres pays, répondant ainsi aux attentes « des Marocains du monde ».

L.A.