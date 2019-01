Les cigarettes suisses font polémique au Maroc

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), chaque année, ce sont quelque 7 millions de personnes qui périssent dans le monde à la suite de maladies qui trouvent leurs origines dans la cigarette. Aussi, une ONG suisse “Public Eye”, dans un rapport incendiaire, publié le 21 janvier, avait pointé du doigt la responsabilité des cigarettes helvétiques. En plus de dénoncer dans ses résultats, cette dangerosité, l’ONG avait démontré que les cigarettes suisses destinées à la vente en Afrique étaient plus toxiques que celles que fumaient les Européens. Cette accusation avait évidemment suscité toute une polémique.

Au Maroc, ce sont 9000 tonnes de cigarettes suisses qui ont été déversées si l’on peut dire depuis 2017 dans les poumons du fumeur local. Le label helvétique étant un gage de qualité on se fait donc fi d’en savoir la teneur exacte en monoxyde de carbone, de goudron et de nicotine. Un mélange explosif aux effets d’addiction certain.

Bref, ce constat, Philip Morris Maroc, l’exportateur exclusif des cigarettes “Camel, Marlboro et autres Winston” fabriqués en Suisse n’y a pas adhéré et s’est même inscrit en faux contre les résultats de l’enquête. Dans des déclarations à Aujourd’hui Le Maroc, “Philip Morris Maroc” affirme être “conforme aux exigences réglementaires du Royaume”. Philip Morris Maroc est dans le vrai pour la simple raison que le Maroc ne détient dans ses archives de loi, aucune prescription concernant la cigarette et sa nocivité. Pas même un moindre alignement sur le modèle européen qui en dose la teneur maximale!

C’est donc une porte ouverte à tous les abus et autres excès et où le cigarettier a eu vite fait de s’engouffrer. L’intérêt d’un des plus grands géants du tabac au monde, quant au marché ‘’pulmonaire’’ marocain est on ne peut plus évident. Selon l’OMS, le continent africain est un vivier en devenir. D’ici à 2025, il devrait connaître, et ce bien plus que dans les autres régions du monde, une augmentation progressive de 40% du nombre de ses fumeurs. Et comme le Maroc est le premier importateur de cigarette suisse, cela explique pas mal de chose.

M.J.K.