Les chrétiens marocains se plaignent auprès du Pape

Les chrétiens marocains se plaignent auprès du souverain pontife d’être “persécutés” par les autorités marocaines, rapporte le quotidien Al Massae de ce lundi 11 mars.

A quelques encablures de la visite du Pape François dans nos murs (les 30 et 31 mars), le Comité des chrétiens marocains a adressé une correspondance au chef suprême de l’Eglise catholique explicitant leurs craintes, en tant que minorité religieuse au Maroc, de ne pouvoir exercer leur culte en toute liberté.

Et de se référer à un rapport de l’Association marocaine des droits et libertés religieuses qui, en 2018, avait signalé cette situation dont pâtissent les Marocains qui ont opté pour la religion chrétienne.

Ledit comité accuse les autorités marocaines de réprimer et d’incarcérer tout citoyen qui révèle sa conversion au christianisme et pratique son nouveau culte dans des églises clandestines. De même que des ressortissants étrangers sont arrêtés et expulsés manu militari du territoire marocain sous prétexte de prosélytisme, ajoute le journal.

La lettre au souverain pontife ne manque pas de rappeler les initiatives du roi Mohammed VI prônant les principes la tolérance et de vivre ensemble entre toutes les composantes de la société marocaine. Ceci, alors que des responsables étatiques interdisent aux chrétiens marocains l’exercice de leur culte et les traite d’apostats.

A signaler que le Comité des chrétiens marocains, accusé d’atteinte au dogme musulman, est une organisation non reconnue par le ministère de l’Intérieur.

