Les chiffres chocs de la criminalité à Marrakech

Les services de police de Marrakech ont procédé durant le mois de septembre à l’interpellation de 1.710 personnes recherchées pour leur implication dans différents délits et crimes.

Selon les données de la préfecture de police de Marrakech, les services sécuritaires ont procédé à l’arrestation durant la même période de 2.524 personnes en flagrant délit pour délits ou crimes et de 43 personnes pour possession d’arme blanche dans des conditions suspectes, ainsi qu’au contrôle d’identité de 15.747 personnes.

Dans le domaine de la lutte antidrogue, les services sécuritaires ont procédé à la saisie de plus de 38 Kg de la drogue Chira, plus de 6 Kg de cannabis, une quantité de drogues chira et du tabac de contrebande, ainsi que 158 comprimés type “Ecstasy”, outre la saisie de 6 voitures, 19 motocycles et le placement de 4.654 personnes en garde à vue.

Les services sécuritaires de la ville ont également placé à la Maison de bienfaisance (Dar Al Bir wa Al Ihssane) 927 personnes vivant dans la mendicité et le vagabondage et ont envoyé 185 personnes souffrant de maladies mentales à l’hôpital Ibn Nafis.

Concernant l’infraction routière, la même source indique que 1.047 procès-verbaux ont été rédigés, 585 permis de conduire ont été confisqués, 509 voitures et 126 moto ont été saisies et 2.983 infractions ont été réglées à l’amiable.