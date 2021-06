Les centres de vaccination vont-ils encore fermer ce samedi ?

Samedi dernier, les Marocains ayant obtenu un rendez-vous pour se faire vacciner contre le coronavirus ont été surpris à leur arrivée dans les centres de vaccination, qui étaient fermés.

Selon une source médicale de Le Site info, les centres n’ouvriront pas demain, précisant que le personnel soignant a décidé de prendre les samedis et les jours fériés, d’autant plus que son dossier de revendications n’a pas été réalisé.

En parallèle, les syndicats médicaux de la région Casablanca-Settat ont appelé les services compétents à programmer les vaccinations durant la semaine et de mettre à leur disposition les moyens logistiques adéquats. Ils ont également décidé de ne plus travailler les samedis et les jours fériés afin de récupérer.

Pour rappel, le nombre de personnes ayant reçu la première dose du vaccin a atteint 8.869.486, a précisé le ministère dans son bulletin quotidien sur la situation de la Covid-19, relevant que les personnes complètement vaccinées (1ère et 2ème doses) sont au nombre de 5.744.957.

H.M.