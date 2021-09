Les centres de vaccination ouverts jusqu’à minuit: vers la levée du couvre-feu au Maroc ?

La Fédération nationale des associations des parents et tuteurs d’élèves a assuré que les centres de vaccination resteront ouverts jusqu’à minuit. Ceci, afin de permettre que la dynamique de vaccination des apprenants se poursuive de façon efficace.

C’est dans un communiqué que ladite Fédération a affirmé que le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid Amzazi, via sa page officielle Facebook, a annoncé cette ouverture des centres de vaccination jusqu’à minuit.

Laquelle mesure permettra aux différents apprenants vaccinés de poursuivre leurs études en présentiel, à la rentrée scolaire 2021-2022, dont la date est prévue le 1er octobre prochain. Cependant, vu que, pour l’heure, le couvre-feu nocturne commence à 21 heures, la décision ministérielle suppose donc que les autorités concernées se dirigent logiquement vers la levée de cette mesure restrictive.

Cela semble couler de source, selon les commentaires de nombreux citoyens sur les réseaux sociaux. Et la levée du couvre-feu nocturne est quasi-certaine puisque les centres de vaccination resteront ouverts jusqu’à minuit, selon le MEN et la Fédération précitée. D’ailleurs, celle-ci n’a pas manqué de lancer un appel aux parents et tuteurs, les encourageant à accompagner leurs enfants auxdits centres, tout en respectant le protocole sanitaire en vigueur.

L.A.