Centres de vaccination ouverts jusqu’à minuit: les explications du ministère

Le ministère de l’Éducation nationale mène une course contre la montre, afin de vacciner le plus grand nombre d’élèves, et garantir une rentrée scolaire sûre.

Les centres de vaccination ont ainsi prolongé leur horaire d’activité jusqu’à minuit, afin de pouvoir accueillir le maximum d’élèves.

Une source au sein du ministère de l’Éducation nationale a indiqué à Le Site info que le but de cette initiative est d’accélérer la vaccination des élèves âgés entre 12 et 17 ans avant la rentrée scolaire.

Notons que la rentrée aura lieu le vendredi 1er octobre. Cela veut-il dire que le couvre-feu sera levé ? Wait and see.

M.F.