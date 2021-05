Les célébrités marocaines rendent hommage à Hammadi Ammor (PHOTOS)

Plusieurs célébrités du Maroc ont tenu à rendre hommage à Hammadi Ammor, monument de l’art dramatique marocain qui s’est éteint ce samedi à l’âge de 90 ans.

« Que Dieu ait le grand artiste Hammadi Ammor en sa sainte miséricorde », a écrit l’actrice Latifa Ahrare. De son côté, l’acteur Rafik Boubker a publié une photo du défunt avec le commentaire : « Hammadi Ammor n’est plus, nous sommes à Dieu et à lui nous retournons ».

L’acteur et présentateur Morad El Achabi a, quant à lui, écrit : « Enorme choc… Une autre feuille de l’art marocain tombe. Hammadi Ammor est décédé. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons ». Le président de l’union marocaine des métiers dramatiques Abdelkbir Rgagna a écrit sur son compte Facebook : « Le grand professeur Hammadi nous a quittés. Que Dieu l’accueille en sa sainte miséricorde et qu’il accorde la patience à sa famille ».

À noter que le défunt est né à Fès en 1930, et avait consacré sa vie au cinéma et au théâtre. Sa carrière a démarré en 1948 où il s’investissait dans le théâtre amateur bien avant la création en 1951 à Casablanca de la troupe « Al Manar ». Il était également connu pour ses talents de parolier, ses textes ayant été interprétés par de nombreux artistes marocains, dont Maâti Belkacem et Mohammed El Idrissi.

Hammadi Ammor avait également joué dans plusieurs œuvres cinématographiques devenues cultes comme « Kaïd Ensa » en 1999 (Ruses des femmes) ou encore « Al Mohima » (La mission) en 2002. Il avait aussi animé pendant plus de 10 ans l’émission « Alam Al Founoun » (Le monde des arts).

M.F.