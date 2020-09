Les célébrités marocaines qui participeront à «The Voice Senior» (VIDEO)

La chaîne saoudienne « MBC » a fixé la date du 7 octobre pour la diffusion de son émission «The Voice Senior», consacrée aux stars âgées de plus de 60 ans, et dont elle a lancé la promo.

Le jury comprendra la diva marocaine, Samira Saïd aux côtés de la star libanaise Najwa Karam et les artistes Hani Shaker et Melhem Zein. Sur le teaser de l’émission, on voit les artistes marocains Abderrahmane Souiri et la chanteuse Souad Hassan parmi les candidats venant d’autres pays arabes de cette nouvelle version en mode senior.

La version senior de l’émission était programmée pour mars mais a été retardée à cause de la pandémie du Covid-19. Elle se déroulera sous le même format que la version jeune (the Voice) et la version enfants (The Voice Kids): des auditions en blind durant lesquelles les membres du jury écoutent les voix et retournent leur fauteuil au cas où ils sont séduits puis chaque coach accueille dans son équipe quatre candidats sélectionnés. Les concurrents se qualifieront à la finale durant laquelle un seul est couronné.

S.Z.