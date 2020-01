Les Casablancais en ont assez de l’occupation de l’espace public!

De nombreux internautes sont indignés par l’occupation illégale de l’espace public à Casablanca.Et particulièrement, rue Henri Morjane, au quartier Val Fleuri de la capitale économique du Royaume.

Plusieurs photos, en possession de Le Site info, montrent des obstacles érigés illégalement au bord des trottoirs de ladite rue. Et ce, afin que les riverains, se substituant aux autorités compétentes, interdisent tout stationnement de voitures devant leurs domiciles ou leurs commerces.

Ces comportements inciviques et irresponsables n’ont pas manqué de susciter l’indignation légitime et la grande colère des habitants du quartier. Ceux-ci demandent l’intervention urgente des autorités afin qu’elles prennent les mesures nécessaires et qu’elles sanctionnent les contrevenants.

L.A.