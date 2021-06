Les cafetiers en colère à cause des « cafés ambulants »

Le président de l’Association marocaine des propriétaires des cafés et des restaurants, Noureddine El Harraq, a déclaré que l’association tiendra, samedi prochain, une réunion urgente afin de discuter le phénomène des « cafés ambulants ».

Dans des propos recueillis par Le Site info, El Harraq a déclaré que ce phénomène constitue un vrai problème pour les propriétaires des cafés et des restaurants. Notre source souligne qu’il est inconcevable que ces individus installent leur véhicule près des cafés et proposent leurs boissons à des prix réduits, alors qu’ils n’ont aucune charge liée au loyer, à l’eau et l’électricité, en plus des impôts.

Notre interlocuteur ajoute que l’association a déjà adressé des correspondances au ministère de l’Intérieur au sujet de ces individus, qui exercent leurs activités dans l’illégalité, alors que des taxes sont imposées aux cafés et aux restaurants.

M.F.