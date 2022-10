Les avocats protestent contre la politique de Abdellatif Ouahbi (VIDEO)

Les avocats du Maroc sont remontés contre le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi. Une manifestation a été organisée dans la journée du 21 octobre à Rabat, devant le ministère de Tutelle. Présent sur place, le Site info a pu s’entretenir avec plusieurs avocats qui nous ont indiqué que la gestion et la politique adoptée par Abdellatif Ouahbi, depuis qu’il a été nommé à la tête de son département, ne portent que préjudice pour la fonction.

Plusieurs avocats affiliés à différents syndicats expriment leur incompréhension face à la prise de décision du ministère sans consulter les intéressés ni prendre en compte leurs demandes.

Pour eux, la politique adoptée par le ministre de Tutelle est totalement absurde, dans la mesure où son département ne ferait que prendre des décisions unilatérales en faveur de la justice marocaine. Certains interlocuteurs nous ont indiqué qu’Abdellatif Ouahbi est avocat avant tout, ce qui devrait lui donner une idée claire de la situation de cette fonction et lui apporter des solutions adaptées et non pas la plomber avec des propos « déplacés » et des décisions « absurdes ».

A.O.