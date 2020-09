Les autorités serrent la vis à Casablanca

Les services de sécurité ont intensifié les patrouilles à Casablanca pour veiller au respect du port de masques, devenu obligatoire depuis avril dans le cadre des mesures de protection visant à limiter la propagation de la pandémie du Covid-19.

Le Site info a pu suivre in situ les rondes effectuées par les agents de sécurité dans plusieurs régions de Casablanca pour contrôler le port des masques par les citoyens ainsi que les lieux où la distanciation physique n’est pas respectée, tels les restaurants, les cafés et les grands marchés. Des contraventions ont ainsi été dressées contre les contrevenants avec des amendes qui dépassent les 300 DH.

La loi prévoit une peine d’emprisonnement d’un à trois mois et une amende allant de 300 et 1.300 dirhams, ou l’une des deux peines sans préjudice de la peine pénale la plus sévère pour les personnes qui violent les dispositifs de l’état d’urgence.

La métropole où la situation est particulièrement inquiétante avec 735 cas enregistrés jeudi seulement, est soumise à de strictes mesures édictées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Depuis le 7 septembre, le gouvernement a décidé de fermer toutes les écoles et verrouillé la capitale économique avec contrôle des déplacements et couvre-feu.

S.Z.