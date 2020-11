Les autorités de Tata durcissent les mesures d’état d’urgence

Une nouvelle batterie de mesures a été décidée par la commission locale de veille de la province de Tata, mercredi 11 novembre. Lesdites mesures entreront en vigueur dès ce vendredi et ont pour objectif un contrôle plus strict des déplacements des citoyens en vue d’endiguer la propagation et la transmission du covid-19.

Selon les données en possession de Le Site info, les autorités de la province de Tata ont décidé le durcissement du contrôle aux différents accès de la région. Comme il a été décidé d’exiger des voyageurs de disposer d’autorisations exceptionnelles délivrées par les autorités compétentes. Le même contrôle strict a été aussi instauré aux différents barrages judiciaires, a précisé la même source, afin de décongestionner le trafic routier.

De même que parmi les mesures prises, l’une concerne la fermeture de tous les espaces publics, comme celle des commerces, des cafés, des restaurants et des salles de sport, à partir de 20 heures. Les hammams traditionnels, les terrains de proximité, ainsi que les souks populaires de la ville, ont reçu l’ordre de fermer à 16 heures. Concernant le souk hebdomadaire, dit « Souk Laajaj »,il sera fermé le samedi et le dimanche.

Les autorités de la province de Tata ont également rappelé à la population l’obligation du port du masque de protection et le respect de la distanciation physique. Toutes ces mesures seront effectives pendant une durée de 14 jours, renouvelable en cas de nécessité, a souligné la même source.

