Les autorités d’Agadir déclarent la guerre à la chicha

L’opération, a déclaré une source sécuritaire à Le Site info, a eu lieu lors d’une descente des forces de l’ordre ayant visé plusieurs cafés, situés dans des quartiers populaires de la ville, et où la chicha est présentée à la clientèle. La même source ajoute que les propriétaires des 13 établissements concernés sont passibles de poursuites judiciaires. Et de préciser que cette opération entre dans le cadre de la lutte contre le phénomène de la chicha présentant un danger pour la santé et la sécurité des citoyens. B.B.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK