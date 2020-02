Les amis de l’actrice Fatima Regragui ont tenu leur promesse!

La grande actrice, Fatima Regragui, vient enfin d’apprendre une très bonne nouvelle. Chose promise, chose due! Et l’artiste va pouvoir prendre possession, dans les prochains jours, du nouveau logement qui lui avait été promis par nombre de ses amis et collègues.

Le comédien et metteur en scène Rachid El Ouali a déclaré à ce propos à Le Site Info que Fatima Regragui aura les clés de son nouveau domicile très prochainement. L’appartement se trouve à Salé et le lieu a été choisi, a expliqué l’acteur, dans le souci que l’actrice soit à proximité du domicile de sa soeur.

Rachid El Ouali a surtout souligné que les amis et les collègues de Fatima Regragui ont bel et bien tenu leur promesse. Et ce, contrairement aux rumeurs colportées, aussi bien sur les réseaux sociaux que par certains médias.

Et de préciser que l’acquisition d’un appartement n’a pas été chose aisée. “Il nous a fallu beaucoup d’efforts et de temps pour y parvenir”, a conclu l’acteur et réalisateur.

A.T.