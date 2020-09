Les amis de Adnane se recueillent sur sa tombe (PHOTO)

Des photos montrant les amis de Adnane se recueillant sur la tombe de cet enfant retrouvé tué et enterré sous un arbre vendredi sont relayées dans les réseaux sociaux.

Dans ces photos, on voit les enfants récitant des versets du Coran et priant pour le repos de l’âme de leur ami, Adnane Bouchouf, victime d’un monstre qui l’a violé, tué et enterré dans un terrain vague près du lieu de domicile de ses parents.

Rappelons que la police de Tanger a annoncé vendredi l’arrestation d’un homme, 23 ans, qui a avoué avoir commis ce crime abominable. Il a par la suite mené les enquêteurs vers le lieu où il a enterré l’enfant. Trois autres personnes, ses colocataires, ont été également arrêtées.

Le mis en cause, qui habitait dans le même quartier que les parents de la victime, avait attiré le garçon dans son domicile, l’avait agressé sexuellement et tué avant de l’enterrer. Des appels à appliquer la peine capitale à l’encontre de l’auteur de ce crime abject fusent de partout sur les réseaux sociaux par une opinion publique, dans l’émoi face à cette cruauté et à ce crime barbare.

S.Z.