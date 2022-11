Les adouls manifestent contre le PLF 2023 (VIDEO)

Les dispositions du Projet de Loi de Finances 2023 (PLF) continuent d’attiser la colère. Et c’est au tour des adouls du Maroc de monter au créneau. Ils ont tenu un sit-in devant le Parlement, dans la matinée du 4 novembre, à Rabat.

Comme pour ce qui est des avocats, médecins et pharmaciens, les adouls dénoncent un manque de communication et de concertation avec leurs représentants. Pour eux, le ministère des Finances n’a pas pris le temps de s’entretenir avec eux, histoire d’entendre leurs attentes et les problèmes qui pèsent sur la profession, avant de prendre une quelconque décision.

Pour eux, il est nécessaire d’ouvrir la porte au dialogue, notamment en ce qui concerne l’article 8 du PLF 2023, concernant l’aide de l’État pour le soutien au logement.

A.O.