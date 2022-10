Les Adouls du Maroc entament une grève

Le corps national des Adouls a fustigé le projet de loi de finances 2023. Le PLF a, selon eux, exclu les Adouls de l’authentification des actes de propriété des résidences principales subventionnés par l’État.

Ils ont ainsi décidé d’observer une grève de 72 heures à partir de ce jeudi avec l’éventualité d’en observer une autre de quatre jours le mois prochain .

Le corps des Adouls envisage également de tenir deux sit-in devant devant le ministère de l’Economie et des finances et devant le Parlement et ce jusqu’à la modification de l’article 8 de la loi de finances 2023.

M.T.