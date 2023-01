L’équipe de tournage de « The Real Housewives » débarque à Marrakech

C’est à la ville ocre que l’équipe de tournage de l’émission de téléréalité américaine « The Real Housewives » (Ndlr, que l’on peut traduire par « Les vraies femmes au foyer »), a mis le cap pour y tourner des épisodes de la nouvelle saison.

Et selon plusieurs médias étrangers, ladite équipe avait précédemment tourné quelques scènes à la célèbre place de Jamaâ El Fna, ainsi qu’à l’ancienne médina de Marrakech. De même que des internautes ont publié et partagé des photos des interprètes féminines de « The Real Houseswives », arborant de beaux caftans marocains et des « takchitas » du cru.

Le thème de cette émission de téléréalité tourne autour de femmes au foyer, épouses d’hommes très riches, dont les activités « ménagères » (sic) quotidiennes, vu qu’elles n’ont nul souci pécuniaire, ne ressemblent en rien à celles des maîtresses de maison de la classe moyenne.

Tout au contraire, pécuniairement à l’aise, voire très riches, grâce à leurs Crésus de maris, ces « Housewives » vivent dans le luxe et passent leurs temps à organiser des réceptions somptueuses, ou à y participer, dans le shopping le plus dépensier et le « m’as-tu-vu » le plus prétentieux.

A rappeler que ce » docu-soap », -format répondant à la définition d’un objet hybride, croisement des codes du documentaire et des ingrédients de la fiction télévisuelle-, est une adaptation revisitée et inspirée de la célèbre série américaine « Desperate Housewives » (Femmes au foyer désespérées), créée en 2006.

Quant à l’émission de téléréalité « The Real Housewives », elle évoque « le quotidien scénarisé d’un groupe de cinq femmes d’origine française » résidant à Beverly Hills, quartier chic de Los Angeles,

L’émission évoque la vie mondaine que mènent ces cinq « Housewives », leurs diverses rencontres, ainsi que les problèmes conjugaux qu’elles peuvent connaître.

Larbi Alaoui