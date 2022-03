L’époux de Dounia Batma endeuillé (PHOTO)

Mohamed Al-Turk, l’époux de la chanteuse Dounia Batma a annoncé ce mardi le décès de sa grand-mère.

Sur son compte Instagram, le producteur a posté une story et a écrit : «Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Ma grand-mère a n’est plus. Priez pour elle et lisez la Fatiha».

Suite à cette triste annonce, de nombreux fans et célébrités de sont empressés de présenter leurs condoléances à Al-Turk, souhaitant courage et patience aux proches de la défunte et priant pour sa mémoire.

S.L.