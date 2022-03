L’époux de Dounia Batma au coeur d’une polémique (VIDÉO)

Une séquence vidéo montrant le mari de la chanteuse Dounia Batma, Mohamed Al Turk, lancer une grosse somme d’argent à sa femme lors d’une cérémonie, a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux.

La vidéo, diffusée sur Instagram, montre le Bahreïni « jeter » des billets de banque à sa femme alors qu’elle était portée sur une « ammaria ». Le geste a suscité le mécontentement de beaucoup de Marocains qui l’ont jugé déplacé, en raison du contexte actuel marqué par la crise et la hausse des prix.

Pour rappel, la chanteuse et le Bahrini Mohamed Al Turk, son époux et agent, avaient célébré, en décembre dernier, leur huitième année de mariage. A cette occasion, les deux tourtereaux s’étaient échangé mots doux et message d’amour via le réseau social Instagram.

M.F.