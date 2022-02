L’épouse du chanteur Mohamed Rifi brise le silence (VIDEO)

L’épouse de l’artiste Mohamed Rifi est sortie de son silence, après les accusations répétées de sa belle-famille d’être la cause de la détérioration de l’état de santé de son conjoint.

Via un message audio, largement partagé sur les réseaux sociaux, la femme du chanteur, Sakina, met à l’index tous ceux qui osent dire du mal d’elle ou de son mari, sans savoir ce qu’ils radotent. « De nature, je n’ai jamais voulu être médiatisée et je n’ai jamais désiré évoquer mes problèmes à personne, ni en donner des détails. Dieu sait que je n’ai jamais dévoilé ce qui se passe entre mon époux et moi, ni dit des propos, ni entendu me concernant », s’est-elle défendue.

Et d’ajouter: « Je veux faire comprendre aux gens qui sont de la famille de mon mari et qui prétendent je l’ai séduit en pratiquant sorcellerie et magie que je l’ai uniquement séduit (en darija « s’hartou ») par mes qualités, mon éducation et l’amour que nous partageons. Et quand on voit deux êtres qui s’aiment, c’est cela le vrai ‘sortilège’ et charme! », a-t-elle précisé

Quand à « la magie amoureuse » qu’elle aurait fait avaler à son mari (le « toukal » en darija), elle a pour ingrédients a précisé la femme de Mohamed Rifi, d’amour, de tendresse et de « tout ce qui bon », en soulignant qu’elle ne pardonnera jamais aux personnes qui colportent ces racontars, qu’elles soient des membres de sa belle-famille ou d’autres gens.

A noter que les problèmes du couple ont fait surface après des propos du frère jumeau de Mohamed Rifi et les accusations de la belle-soeur de celui-ci, concernant la détérioration de l’état de santé du chanteur dont sa femme serait la cause. D’autres accusations ont suivi, opposant cette fois-ci l’artiste à sa propre famille qu’il rend responsable de lui interdire de rendre visite à sa mère. Mais cette dernière a catégoriquement réfuté la plainte de son fils.

M.R.