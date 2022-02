L’empereur du Japon a reçu un message du roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l’Empereur du Japon Naruhito à l’occasion de son anniversaire.

Dans ce message, le Souverain exprime ses vœux de santé et de bonheur à l’Empereur Naruhito et ses chaleureuses salutations à l’auguste famille Impériale, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple japonais. A cette occasion, le roi réitère sa satisfaction des liens d’amitié solide et d’estime mutuelle entre les deux familles Royales, faisant part de sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec l’Empereur Naruhito pour consolider et diversifier la coopération bilatérale dans tous les secteurs, pour le bénéfice réciproque des deux peuples.

S.L. (avec MAP)