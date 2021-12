L’émouvant message de Fatima Khair à son mari (PHOTO)

L’actrice et parlementaire marocaine RNIste Fatima Khair a adressé à son mari, l’acteur Saad Tssouli, un message émouvant, suite à l’hommage qui leur a été rendus, jeudi, par le Club des artistes marocains.

Dans une publication sur son compte Instagram, l’actrice a publié une photo d’elle en compagnie de son mari lors de la cérémonie, accompagné d’un message où elle exprime sa gratitude. « Merci pour ton soutien, ton support et tes encouragements continus! Que Dieu te protège et t’accorde longue vie et te préserve pour tes enfants, Aya et Yahya! », a-t-elle écrit.

Fatima Khair a également tenu, dans une autre publication, à remercier le Club des artistes marocains. « Je remercie la direction du Club des artistes, en la personne de l’artiste Abdelali El Ghaoui, pour l’honneur et l’accueil chaleureux. Je remercie également le présentateur Imad Netifi, la chaîne Chada et tous les responsables de la cérémonie », a-t-elle souligné.

M.F.