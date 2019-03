L’émission “Fi Kafas Al Iitham” sanctionnée par la HACA

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) a décidé d’adresser un avertissement à la “Société Audiovisuelle Internationale”, éditrice de Med Radio. Ceci après la diffusion sur ses ondes de propos jugés sexistes et qui “portent atteinte à l’image de la femme et à sa dignité”.

Ces propos ont été tenus lors d’un épisode de l’émission “Fi Kafas Al Iitham”, animée par Ridouane Ramdani. Ce dernier recevait le journaliste people controversé, Simo Benbachir.

“(…) En établissant une comparaison entre la femme, sa situation, notamment dans le cadre de l’institution du mariage, comme étant une ‘vache’ dont le rôle résiderait dans la fourniture de ‘lait’, comporte des évocations de nature sexuelle, et en qualifiant certaines femmes de ‘prostituées’ fait que le dialogue, dans ce contexte, renferme une dimension de femme objet sexuel, loin de sa qualité d’être humain et de membre à part entière dans la société, puis dans la famille, ce qui constitue une atteinte à l’image de la femme et à sa dignité et met, donc, le contenu audiovisuel précité en non-conformité avec les dispositions légales et réglementaires relative à la dignité humaine, notamment celles relatives à l’image de la femme et sa dignité”, peut-on lire dans la décision émise par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, relevant de la HACA.

L’instance présidée par Latifa Akharbach a également ordonné la notification de la décision contre la “Société Audiovisuelle Internationale”, ainsi que sa publication au Bulletin Officiel.

A.K.A.