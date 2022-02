L’émir koweïtien reçoit un message du roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l’émir de l’État du Koweït Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime, en son nom et en celui du peuple marocain, ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux fraternels de santé, de bonheur et de longue vie à l’émir de l’État du Koweït, et de davantage de sécurité et de prospérité au peuple et à l’État de Koweït, sous la sage conduite de Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

Le roi saisit cette glorieuse occasion pour se féliciter des relations de fraternité et d’amitié distinguées qui unissent le Royaume du Maroc et l’État du Koweït, soulignant la détermination constante des deux chefs d’État à les hisser à des niveaux supérieurs.

S.L. (avec MAP)