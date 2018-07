L’émir du Qatar aurait rendu visite à Mohammed VI dans le nord du Maroc

Par ailleurs, l’absence du roi d’Arabie Saoudite, Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, habitué à passer ses vacances d’été à Tanger, n’est pas passée inaperçue. Le coup de froid entre le royaume saoudien et le Maroc, à cause du Mondial 2026, aurait poussé le protecteur des deux lieux Saints à annuler son séjour estival dans la ville du Détroit. L’Arabie Saoudite qui a voté pour les adversaires du Royaume pour l’organisation de la manifestation sportive, s’est en effet attirée les foudres des Marocains.

D’ailleurs, les relations entre les deux pays sont à l’image de celles qu’entretiennent leurs deux chefs d’Etat, le roi Mohammed VI et Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani. Des relations solides et fraternelles.