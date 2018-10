L’émir du Qatar a envoyé un message au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de condoléances et de compassion de l’Émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, suite au déraillement d’un train à Bouknadel, faisant plusieurs morts et blessés.

Dans ce message, l’Émir du Qatar exprime, en son nom propre et en celui du peuple qatari, au Souverain, et à travers Lui, aux familles des victimes, ses sincères condoléances et sentiments de compassion, implorant le Tout-Puissant d’entourer les victimes de sa sainte miséricorde et d’accorder consolation et réconfort à leurs familles et prompt rétablissement aux blessés.

Rappelons que l’accident ferroviaire de Bouknadel a fait 7 morts et 125 blessés parmi les passagers.

S.L. (avec MAP)