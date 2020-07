L’émir du Koweït a reçu un message du roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l’émir du Koweït, cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, suite au succès de l’intervention chirurgicale qu’il a subie.

Dans ce message, le Souverain indique avoir appris avec une profonde satisfaction la nouvelle du succès de l’intervention chirurgicale que l’émir du Koweït a subie, lui exprimant ses chaleureuses félicitations et ses vœux de prompt rétablissement. Le roi prie le Très-Haut d’accorder à cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah santé, quiétude et longue vie, afin de continuer à mener le peuple koweïtien frère vers davantage de progrès et de prospérité sous sa sage conduite.

S.L. (avec MAP)