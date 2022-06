L’élaboration du PDR de Casablanca-Settat au coeur du débat à Berrechid (VIDEO)

Le Conseil de la Région Casablanca-Settat a tenu, mardi, une rencontre de concertation avec les différents acteurs locaux et institutionnels, et les représentants de la société civile de la préfecture de Berrechid, en vue d’examiner les moyens de promouvoir les différentes installations pour parvenir à un développement intégré et global.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série de réunions de concertation initiées par la région en vue de finaliser son projet de programme de développement au niveau de la région de Casablanca-Settat au titre de la période 2022-2027.

A cette occasion, Abdellatif Maazouz, Président du Conseil de la région Casablanca-Settat, a indiqué que cette rencontre de concertation constitue la cinquième étape des tournées effectuées par les membres du Conseil dans les différentes provinces de la région, notant que l’objectif est de développer une vision prospective selon une approche participative intégrée qui identifie les besoins prioritaires.

Il s’agit, selon lui, d’une opportunité de consolider les acquis à travers des perceptions et des solutions réalistes et adéquates proposées par les parties prenantes, afin de contribuer au maintien des équilibres spatiaux, et ainsi répondre aux attentes et aspirations de la population.

Maazouz a, en outre, relevé que les collectivités de la région qui peuvent jouer un rôle important dans trois domaines, notamment le domaine du développement à forte valeur ajoutée, en particulier les industries modernes, et le domaine lié aux secteurs agricole et industries manufacturières de produits alimentaires, outre le domaine qui concerne principalement les collectivités qui souffrent de disparités spatiales et qui nécessitent une attention particulière à travers des investissements à dimension sociale et de service.

Cette rencontre, à laquelle a pris part notamment le gouverneur de la province de Berrechid, Noureddine Ouabbou, a connu une large participation des responsables des collectivités territoriales, qui ont abordé certaines des exigences de la population principalement liées au raccordement au réseau routier, et les services sociaux tels que la santé, l’éducation et autres, ainsi que les services administratifs.

Suite à une présentation pour mettre le point sur la conclusion de l’évaluation du précédent programme de développement régional (2016-2021), cette réunion de concertation a abouti à la tenue de quatre ateliers sous les thèmes du « cadre urbain de la vie », du « cadre rural de la vie », de l' »économie et l’emploi » ainsi que de « la mobilité régionale ».

Les axes des quatre ateliers visent à identifier les enjeux futurs les plus importants pour la province de Berrechid, et à mettre en lumière un échantillon de projets prioritaires à même de parvenir à un développement intégré et durable qui concernent, en particulier, l’amélioration de l’attractivité de le champ territorial de la région et le renforcement de sa compétitivité économique.

La province de Berrechid, qui a un caractère urbain important, se caractérise par une économie diversifiée, puisqu’elle dispose de 13,5% de la superficie des terres agricoles de la région, et de deux zones industrielles à Berrechid et Had Soualem, selon un document distribué à l’occasion, notant que la province bénéficie également d’un raccordement relativement bon par rapport au reste des provinces de la région, mais elle est affectée par la surpopulation du Grand Casablanca.

Pour ce qui est de l’accès aux services publics, la même source indique que la région souffre principalement d’un déficit au niveau des services de santé en milieu rural, soulignant que le taux d’accès aux structures sanitaires est de 45% contre 53% comme moyenne régionale.

M.S.