L’élaboration du PDR de Casablanca-Settat au coeur du débat à Benslimane (VIDEO)

Une réunion de concertation a été organisée, mardi à Benslimane, dans le cadre de l’élaboration du Programme de Développement Régional (PDR) de la région Casablanca-Settat pour la période 2022-2027.

Cette rencontre a été tenue en présence notamment du président du Conseil de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Mazouz, du gouverneur de la province de Benslimane et des parlementaires outre des représentants des instances élues, des services déconcentrés et de la société civile, des universités et des instituts.

S’exprimant à cette occasion le gouverneur de la province de Benslimane, Samir El Yazidi, a mis l’accent sur l’importance de ce programme, soulignant que la province de Benslimane dispose de plusieurs atouts qui octroieront à la province une place de choix au niveau de la région.

Yazidi a de même évoqué le rôle majeur de cette réunion qui constitue un fort moment d’échange et de dialogue pour définir les axes et la stratégie à suivre.

Pour sa part, le président du conseil de la région Casablanca-Settat a rappelé le rôle de ces rencontres dans la dynamisation d’un développement durable.

Mazouz a de même indiqué que cette rencontre permettra de diagnostiquer l’état actuel et proposer d’autres actions en vue d’atteindre les objectifs escomptés.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre d’une série de réunions régionales de concertation, a été marquée par la tenue de quatre ateliers autour des thèmes : « le cadre de vie urbain », « le cadre de vie rural », « l’économie et l’emploi » et « la mobilité intra-régionale ».

Les intervenants lors de ces ateliers ont exprimé les priorités, les besoins et les aspirations des habitants de la province de Benslimane dans les domaines économique, social, culturel et environnemental.

Ces réunions régionales de concertation se poursuivront les jours à venir à Mediouna, Settat, Berrechid, Sidi Bennour, Mohammedia, Nouaceur et Casablanca.

