Lekjaa: « Le gouvernement interviendra pour atténuer le fardeau lié aux tarifs du transport » (VIDEO)

Le gouvernement a annoncé, ce mercredi, sa décision d’allouer un soutien aux professionnels du transport dans le but de préserver le pouvoir d’achat des citoyens compte tenu de la conjoncture actuelle, marquée par une hausse des prix des carburants aux niveaux national et mondial.

L’annonce de ce soutien a été faite lors d’un point de presse conjoint du ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa et le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Lekjaa a indiqué que le gouvernement a mobilisé les investissements nécessaires pour maintenir les prix du gaz butane à 3,33 dhs/kg afin de permettre aux citoyens d’acheter la bouteille de gaz à 40 DH, comme c’était le cas antérieurement, outre l’accompagnement des différents intervenants dans le secteur des transports en vue de préserver la stabilité des tarifs du transport quotidien des citoyens, que ce soit à l’intérieur des villes ou entre elles.

Le gouvernement, a-t-il soutenu, interviendra également pour atténuer le fardeau lié aux tarifs du transport, des marchandises notamment, notant que cela permettra de maintenir la stabilité des prix des différents produits sur les marchés locaux.

Lekjaa a assuré que l’Exécutif a placé la préservation du pouvoir d’achat des citoyens en tête des priorités, rappelant la prise d’une série de mesures depuis octobre dernier pour atténuer l’impact des fluctuations des prix des carburants et des produits de base.

« La première mesure a concerné le blé tendre, ce qui a contribué à stabiliser les prix des céréales dans leur niveau habituel », a-t-il fait observer.

M.S.